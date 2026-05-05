УАФ та Хорватський футбольний союз підписали угоду про співпрацю

Українська асоціація футболу та Хорватський футбольний союз підписали угоду про співпрацю, спрямовану на підтримку молодих українських футболістів і тренерів.

Про це повідомила пресслужба УАФ.

Документ підписано у Ванкувері в рамках 76-го Конгресу ФІФА президентами обох асоціацій – Андрієм Шевченком та Маріяном Кустічем.

Угода є продовженням тривалої співпраці двох асоціацій. Відповідно до документа, на базі об'єктів ХНС проводитимуться спільні технічні, освітні та спортивні заходи для молодих українських гравців і тренерів.

Раніше Україна підписала угоди про співпрацю зі Швецією та Нідерландами.