Збірна України підтвердила матчі проти Данії та Польщі

Олександр Булава — 8 травня 2026, 18:24
Збірна України з футболу визначилася з суперниками на товариські матчі у травні-червні.

Про це повідомляє УАФ.

31 травня національна команда зіграє проти збірної Польщі. Матч відбудеться на стадіоні "Вроцлав Стедіум" у Вроцлаві (Польща). Час початку поєдинку буде оголошено пізніше.

7 червня збірна України зустрінеться з командою Данії. Гра пройде на стадіоні "Оденсе Стедіум" в Оденсе (Данія) і розпочнеться о 21:45 за київським часом.

Як відомо, готуватиме команду вже новий головний тренер, через те, що напередодні цю посаду залишив Сергій Ребров.

Раніше була інформація, що вакантну посаду наставника "синьо-жовтих" може обійняти італієць Андреа Мальдера, який узгоджує останні деталі контракту з УАФ.

