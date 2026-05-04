Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Італієць Мальдера стане головним тренером збірної України – Романо

Олександр Булава — 4 травня 2026, 20:48
Італієць Мальдера стане головним тренером збірної України – Романо
Андреа Мальдера
Брайтон

Італійський фахівець Андреа Мальдера близький до призначення на посаду головного тренера збірної України з футболу.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Андреа Мальдера незабаром стане новим головним тренером збірної України", – йдеться в повідомленні.

Наразі Українська асоціація футболу узгоджує з італійцем останні деталі угоди.

Мальдера вже працював у збірній України. У 2016 – 2021 роках він був асистентом головного тренера команди, Андрія Шевченка, який наразі є президентом УАФ.

До роботи в штабі Шевченка Мальдера займав різні посади у структурі Мілана, після 2021 року входив у тренерський штаб Роберто Де Дзербі у Брайтоні та Марселі.

Нагадаємо, у квітні роботу з національною командою припинив Сергій Ребров. Він очолював "синьо-жовтих" з літа 2023 року.

Збірна України з футболу Українська асоціація футболу (УАФ)

Збірна України з футболу

Дуже сильний тренер: Сидорчук – про призначення Мальдери на посаду наставника збірної України
Степаненко може стати помічником Мальдери у збірній України – журналіст
Збірну України вперше в історії очолить іноземний тренер – журналіст
Шовковський розповів, яким має бути головний тренер України: чи пропонували йому очолити збірну
Збірна України зіграє товариський матч проти Данії

Останні новини