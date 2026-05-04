Італієць Мальдера стане головним тренером збірної України – Романо

Італійський фахівець Андреа Мальдера близький до призначення на посаду головного тренера збірної України з футболу.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

"Андреа Мальдера незабаром стане новим головним тренером збірної України", – йдеться в повідомленні.

Наразі Українська асоціація футболу узгоджує з італійцем останні деталі угоди.

Мальдера вже працював у збірній України. У 2016 – 2021 роках він був асистентом головного тренера команди, Андрія Шевченка, який наразі є президентом УАФ.

До роботи в штабі Шевченка Мальдера займав різні посади у структурі Мілана, після 2021 року входив у тренерський штаб Роберто Де Дзербі у Брайтоні та Марселі.

Нагадаємо, у квітні роботу з національною командою припинив Сергій Ребров. Він очолював "синьо-жовтих" з літа 2023 року.