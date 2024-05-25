Тухель зірвав переговори з Баварією заради Манчестер Юнайтед
Рада директорів Баварії переконана, що Томас Тухель навмисно зірвав переговори про новий контракт, оскільки вже отримав роботу в Манчестер Юнайтед.
Про це повідомив журналіст Крістіан Фальк.
У травні заявилась інформація, що Тухель близький до того, щоб залишитися в команді на наступний сезон. Однак вже за кілька днів фахівець оголосив, що не буде продовжувати контракт.
Нагадаємо, у лютому 2024 року мюнхенський клуб оголосив, що влітку Томас залишить свою посаду.
Серед варіантів на заміну Тухелю мюнхенців були керманич Баєра Хабі Алонсо і наставник збірної Німеччини Юліан Нагельсманн, проте обидва вирішили залишитися у своїх командах.
Також Баварія вела перемовини з тренером збірної Австрії Ральфом Рангніком, але 65-річний спеціаліст відмовився від пропозиції.