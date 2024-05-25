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Тухель зірвав переговори з Баварією заради Манчестер Юнайтед

— 25 травня, 10:35
Тухель зірвав переговори з Баварією заради Манчестер Юнайтед

Рада директорів Баварії переконана, що Томас Тухель навмисно зірвав переговори про новий контракт, оскільки вже отримав роботу в Манчестер Юнайтед.

Про це повідомив журналіст Крістіан Фальк.

У травні заявилась інформація, що Тухель близький до того, щоб залишитися в команді на наступний сезон. Однак вже за кілька днів фахівець оголосив, що не буде продовжувати контракт.

Нагадаємо, у лютому 2024 року мюнхенський клуб оголосив, що влітку Томас залишить свою посаду.

Серед варіантів на заміну Тухелю мюнхенців були керманич Баєра Хабі Алонсо і наставник збірної Німеччини Юліан Нагельсманн, проте обидва вирішили залишитися у своїх командах.

Також Баварія вела перемовини з тренером збірної Австрії Ральфом Рангніком, але 65-річний спеціаліст відмовився від пропозиції.

Баварія Манчестер Юнайтед Томас Тухель

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