Тухель зірвав переговори з Баварією заради Манчестер Юнайтед

Рада директорів Баварії переконана, що Томас Тухель навмисно зірвав переговори про новий контракт, оскільки вже отримав роботу в Манчестер Юнайтед.

Про це повідомив журналіст Крістіан Фальк.

У травні заявилась інформація, що Тухель близький до того, щоб залишитися в команді на наступний сезон. Однак вже за кілька днів фахівець оголосив, що не буде продовжувати контракт.

The board of FC Bayern is convinced:

❇️ Thomas Tuchel let the negotiations for a new contract in Munich collapse because he already has the job at Manchester United secured pic.twitter.com/hIVaEMSdaQ — Christian Falk (@cfbayern) May 24, 2024

Нагадаємо, у лютому 2024 року мюнхенський клуб оголосив, що влітку Томас залишить свою посаду.

Серед варіантів на заміну Тухелю мюнхенців були керманич Баєра Хабі Алонсо і наставник збірної Німеччини Юліан Нагельсманн, проте обидва вирішили залишитися у своїх командах.

Також Баварія вела перемовини з тренером збірної Австрії Ральфом Рангніком, але 65-річний спеціаліст відмовився від пропозиції.