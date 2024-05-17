Тухель зробив оголошення щодо свого майбутнього в Баварії

Головний тренер Баварії Томас Тухель не буде продовжувати контракт із мюнхенським клубом.

Про це німецький фахівець розповів напередодні матчу 34 туру Бундесліги проти Гоффенгайма.

«Це моя остання пресконференція, як тренера Баварії. Були переговори, але ми не дійшли згоди... тому попереднє рішення залишається в силі", — розповів Тухель.

Нагадаємо, у лютому 2024 року мюнхенський клуб оголосив, що влітку Томас залишить свою посаду.

Серед варіантів на заміну Тухелю мюнхенців були керманич Баєра Хабі Алонсо і наставник збірної Німеччини Юліан Нагельсманн, проте обидва вирішили залишитися у своїх командах.

Також Баварія вела перемовини з тренером збірної Австрії Ральфом Рангніком, але 65-річний спеціаліст відмовився від пропозиції.