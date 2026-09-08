Голосують журналісти, а я свою роботу зробив на полі: Ямал – про шанси виграти Золотий м'яч-2026
Ламін Ямал
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Вінгер Барселони і збірної Іспанії Ламін Ямал оцінив свої шанси виграти Золотий м'яч-2026, наголосивши, що нікого не буде благати і переконувати голосувати за нього.
Його слова наводить AS.
"Я не думаю, що маю агітувати когось голосувати за мене. Я нікого не маю переконувати. Вважаю, що чудово граю за Барселону і національну команду. Голосують журналісти, а я свою роботу зробив на полі.
Благати когось голосувати не збираюся. Якщо я завоюю Золотий м'яч, то буду вдячний за таку увагу до моєї роботи. Вважаю, що у мене є шанс", – сказав Ямал.
У складі Барселони Ламін виграв Ла Лігу та став чемпіоном світу-2026 у складі національної збірної.
Напередодні визначилися усі номінанти на Золотий м'яч-2026.