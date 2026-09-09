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Мбаппе наздогнав легенду Реала у списку найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів

Софія Кулай — 9 вересня 2026, 09:53
Мбаппе наздогнав легенду Реала у списку найкращих бомбардирів Ліги чемпіонів
Кіліан Мбаппе
Getty Images

Кіліан Мбаппе відкрив рахунок у матчі 1-го туру основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27 Реал Мадрид – Інтер, зрівнявшись за кількістю голів із легендарним Раулем у списку найкращих бомбардирів турніру.

На рахунку обох по 71-му забитому м'ячу. Щоправда, французький форвард наколотив таку кількість результативних ударів за 99 поєдинків, тоді як Рауль забив стільки голів у 142-х зустрічах.

Вище лише Кріштіану Роналду (140 голів), який є лідером рейтингу, Ліонель Мессі (129), Роберт Левандовський (109) та Карім Бензема (90).

Нагадаємо, що протистояння Реал – Інтер закінчилося домашньою перемогою "Королівського клубу" з рахунком 2:1. Загалом Мбаппе результативно розпочав новий сезон-2026/27, забивши 5 м'ячів у 5-ти іграх в усіх турнірах.

Кіліан ще може покращити свою статистику у наступних матчах Реала в ЛЧ, у яких команда Жозе Моурінью зіграє проти Роми (14 жовтня), РБ Лейпцига (21 жовтня), АЕКа (4 листопада), ПСВ (24 листопада), Арсенала (9 грудня), ЛАСКа (19 січня) та Шахтаря (27 січня).

Раніше повідомлялося, що Мбаппе заговорив про бажання виграти Золотий м'яч. Таку публічну заяву розкритикував колишній нападник збірної Франції, з якою у 1998-му році ставав чемпіоном світу, Крістоф Дюгаррі.

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