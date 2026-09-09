Зідан без сумнівів назвав найкращого футболіста всіх часів

Зінедін Зідан відреагував на потрапляння Ліонеля Мессі до списку претендентів на нагороду "Золотий м'яч-2026", зробивши тому великий комплімент.

Його слова передає Marca.

Легендарний француз заявив, що це абсолютно заслужено. Ба більше, він вважає, що аргентинець має всі шанси перемогти.

Наставник збірної Франції зізнався, що проголосував би за Ліонеля, якого вважає найкращим гравцем в історії.

"Я проголосував би за нього 100 разів. Я не здивувався б, якби Мессі виграв цю нагороду. Якщо хтось досі має сумніви щодо дискусії про найкращого гравця всіх часів, то, чесно кажучи, цій людині не місце у футбольній спільноті", – сказав він.

Зазначимо, що Мессі є 8-разовим володарем "Золотого м'яча". В нинішньому сезоні він провів 24 матчі на клубному рівні, в яких забив 21 гол і віддав 11 асистів.

Влітку Ліонель також дійшов зі збірною Аргентини до фіналу чемпіонату світу, де поступився Іспанії. На мундіалі він записав собі в актив 12 результативних дій.

Церемонія вручення "Золотого м'яча" відбудеться 26 жовтня у Лондоні. Зінедін Зідан виграв цю нагороду у 1998 році.