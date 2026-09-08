Дитяча та жалюгідна: чемпіон світу розкритикував Мбаппе за бажання виграти Золотий м'яч

Колишній нападник збірної Франції, з якою у 1998-му році ставав чемпіоном світу, Крістоф Дюгаррі відреагував на бажання форварда мадридського Реала Кіліана Мбаппе вперше виграти Золотий м'яч.

Його цитує Goal.

На його думку, недоречно чути такі публічні заяви від капітана "Ле Бльо".

"Публічно просити про таку індивідуальну нагороду я вважаю дитячим та жалюгідним. Немає нічого великого в тому, щоб просити про це, особливо будучи капітаном своєї національної збірної", – заявив Дюгаррі.

Кіліан заявляв, що має усі шанси виграти цю індивідуальну престижну нагороду, адже провів хороший сезон. Водночас Мбаппе заявив, що переможця визначатимуть журналісти, а його завдання – продовжувати демонструвати гарні виступи.

Нагадаємо, що торік француз посів 7-ме місце у голосуванні на Золотий м'яч-2025, який здобув представник ПСЖ Усман Дембеле.

Церемонія відбудеться 26 жовтня 2026 року у Лондоні.

Раніше півзахисник ПСЖ Вітінья та головний тренер парижан Луїс Енріке розповіли, що Золотий м'яч-2026 має здобути хтось із гравців паризького клубу. Водночас журналіст Бен Джейкобс розповів, що до списку претендентів на Золотий м'яч-2026 увійдуть одразу 10 гравців ПСЖ, що стане новим рекордом.

Додамо, що у липні 2026-го авторитетний портал Goal оновив рейтинг головних претендентів на нагороду. Лідерство у списку зберіг нападник Баварії Кейн. Форвард збірної Англії на Мундіалі відзначився шістьма голами та допоміг своїй команді здобути "бронзу" – перші медалі для "трьох левів" з 1966 року.