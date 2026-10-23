Я неймовірно пишаюся ним: захисник Сандерленда – про Тутєрова після дебютного гола українця

Футболіст Сандерленда Люк О'Нін відреагував на перший гол українського нападника Тимура Тутєрова у складі "чорних котів".

Про це повідомляє TNT Sports.

"Я неймовірно пишаюся ним. Я бачив, як він дуже наполегливо працював упродовж багатьох-багатьох років, і бачити, як він забиває – для мене це зовсім не несподіванка. Я бачу, як важко він працює щодня. Він щодня обігрує мене на тренуваннях, тож голи прийдуть. Йому просто потрібно продовжувати отримувати ігровий час, продовжувати забивати, опинятися в потрібних ситуаціях та забирати своє. Я вважаю, що його гра загалом також була чудовою. Попереду на нього чекає ще набагато більше", – сказав О'Нін.

Зазначимо, що Тимур відзначився взяттям воріт у матчі третього туру Ліги Європи проти Леха. Зустріч завершилась із рахунком 1:1.

Із 15 жовтня Тутєров провів одразу три пам'ятні для себе поєдинки. За цей відрізок він дебютував у єврокубках, вперше зіграв в Англійській-Прем'єр-лізі й тепер забив перший гол за Сандерленд.

Нагадаємо, що Тутєров виступає в Англії із 2023 року. До цього він грав за Колос U-19.