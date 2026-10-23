У мене були мурашки по шкірі: Тутєров – про дебютний гол за Сандерленд

Форвард Сандерленда Тимур Тутєров відреагував на свій гол у матчі третього туру Ліги Європи проти Леха (1:1).

Про це повідомляє пресслужба "чорних котів".

"Дуже приємно забити на очках у вболівальників суперника, чудової публіки, а також на очах у наших фанатів, які приїхали сюди. Це зробило цей момент ще більш особливим. Я чув їх, чув їхні скандування. У мене були мурашки по шкірі. Спершу я не повірив, що забив, а потім намагався знайти камери, щоб побігти до них. Вчора до матчу ми вийшли на поле, і мені сказали, щоб я підійшов до воріт і уявив гол, бо якщо буде такий момент, я буду не думати, а просто відправлю м'яч у сітку. Так і сталося", – сказав Тутєров.

Також українець описав свої емоції після останніх подій у кар'єрі. Він за короткий відрізок дебютував у Лізі Європи, вперше зіграв в Англійській-Прем'єр-лізі й тепер забив перший гол у єврокубках:

"Неймовірно. Мрії стали реальністю. Я маю продовжувати працювати. Я хочу більшого від себе. Я буду наполегливо працювати. Це неймовірні відчуття, і я хочу зберегти їх".

Зазначимо, що це взяття воріт загалом стало дебютним для 21-річного нападника у складі Сандерленда. За першу команду "чорних котів" він провів чотири матчі.

Наступний поєдинок його команда проведе проти Лідса. Він відбудеться 25 жовтня та розпочнеться о 18:30 за київським часом.