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Тутєров: Сподіваюся побити рекорди українців у АПЛ

Олег Дідух — 28 жовтня 2026, 16:04
Тутєров: Сподіваюся побити рекорди українців у АПЛ
Тимур Тутєров
Getty Images

Український вінгер Сандерленда Тимур Тутєров поділився враженнями від перших у кар'єрі матчів у АПЛ.

Слова футболіста наводить Взбірна.

"Стати 12-м українцем, який заграв в АПЛ, — це велика честь. Я дуже щасливий. Але для мене це лише старт, потрібно багато працювати і, сподіваюсь, у мене вийде побити рекорди серед українських гравців в АПЛ.

Коли я дебютував у старті в АПЛ, то я відчув вдячність. Вдячність усім, хто був зі мною на цьому шляху та допомагав. Я був дуже щасливий. Це мрія, яка має здійснитися. Я намагався це тримати у секреті, але мене вистачило на 5 хвилин. Я зателефонував батькам і вони були дуже щасливі", – заявив вінгер.

Із 15 жовтня Тутєров провів одразу три пам'ятні для себе матчі. За цей відрізок він дебютував у Лізі Європи, вперше зіграв в Англійській-Прем'єр-лізі, а потім забив перший гол у єврокубках. Тимур став 12-м українцем у історії, який зіграв у АПЛ.

Чемпіонат Англії, АПЛ Сандерленд Тімур Тутєров

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