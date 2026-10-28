Тутєров: Сподіваюся побити рекорди українців у АПЛ

Український вінгер Сандерленда Тимур Тутєров поділився враженнями від перших у кар'єрі матчів у АПЛ.

Слова футболіста наводить Взбірна.

"Стати 12-м українцем, який заграв в АПЛ, — це велика честь. Я дуже щасливий. Але для мене це лише старт, потрібно багато працювати і, сподіваюсь, у мене вийде побити рекорди серед українських гравців в АПЛ.

Коли я дебютував у старті в АПЛ, то я відчув вдячність. Вдячність усім, хто був зі мною на цьому шляху та допомагав. Я був дуже щасливий. Це мрія, яка має здійснитися. Я намагався це тримати у секреті, але мене вистачило на 5 хвилин. Я зателефонував батькам і вони були дуже щасливі", – заявив вінгер.