Тутєров дебютує в АПЛ: українець потрапив у стартовий склад Сандерленда на гру з Борнмутом

Український нападник Сандерленда Тимур Тутєров дебютує в Англійській Прем'єр-Лізі.

21-річний українець потрапив у стартовий склад "чорних котів" на матч проти Борнмута.

RLB’s XI to take on Bournemouth! 🩷👊 #BOUSUN https://t.co/0V1kTK6CuV — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) October 18, 2026

Тутєров стане 12 українцем, що зіграє в АПЛ. Найбільше ігор у Прем'єр-лізі серед українських гравців провів Олександр Зінченко – 250, на один поєдинок менше має Віталій Миколенко.

Серед чинних футболістів в "еліті" англійського футболу виступають Єгор Ярмолюк та Михайло Мудрик.

Українські футболісти, що грали в Англійській Прем'єр-лізі

Поєдинок сьомого туру туру АПЛ розпочнеться о 16:00 за київським часом. Трансляція доступна на телеканалі Setanta Sports.

Нагадаємо, що напередодні Тутєров дебютував у єврокубках. Він допоміг своїй команді здобути перемогу над Торренсе (2:1) в матчі другого туру Ліги Європи.