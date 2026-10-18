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Тутєров дебютує в АПЛ: українець потрапив у стартовий склад Сандерленда на гру з Борнмутом

Денис Іваненко — 18 жовтня 2026, 15:02
Тутєров дебютує в АПЛ: українець потрапив у стартовий склад Сандерленда на гру з Борнмутом
Тимур Тутєров
Getty Images

Український нападник Сандерленда Тимур Тутєров дебютує в Англійській Прем'єр-Лізі.

21-річний українець потрапив у стартовий склад "чорних котів" на матч проти Борнмута.

Тутєров стане 12 українцем, що зіграє в АПЛ. Найбільше ігор у Прем'єр-лізі серед українських гравців провів Олександр Зінченко – 250, на один поєдинок менше має Віталій Миколенко.

Серед чинних футболістів в "еліті" англійського футболу виступають Єгор Ярмолюк та Михайло Мудрик.

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Поєдинок сьомого туру туру АПЛ розпочнеться о 16:00 за київським часом. Трансляція доступна на телеканалі Setanta Sports. 

Нагадаємо, що напередодні Тутєров дебютував у єврокубках. Він допоміг своїй команді здобути перемогу над Торренсе (2:1) в матчі другого туру Ліги Європи.

Сандерленд Тімур Тутєров

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