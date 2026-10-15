Тутєров дебютує у єврокубках: українець вийде у старті Сандерленда на матч 2 туру Ліги Європи

Український нападник Тимур Тутєров потрапив до стартового складу Сандерленда на виїзний матч проти португальського Торренсе у 2 турі основного етапу Ліги Європи.

Про це повідомила пресслужба англійського клубу.

Для 21-річного українця це буде дебют у єврокубках: у першому турі проти АЗ Тутєров залишився на лаві запасних.

RLB’s Europa League Sunderland! 👊 #UEL https://t.co/5hPlrIH6gm — Sunderland AFC (@SunderlandAFC) October 15, 2026

Матч Торренсе – Сандерленд відбудеться 15 жовтня у португальській Лейрії. Початок – о 19:45 за київським часом.

Тутєров перейшов до Сандерленда з Колоса у квітні 2023 року. До матчу з Торренсе українець провів один офіційний поєдинок за першу команду Сандерленда, без забитих голів – вийшов на заміну проти Галл Сіті в Кубку англійської ліги 8 вересня 2026 року.

Нагадаємо, раніше Тутєров забив гол та віддав асист за Сандерленд U-21 в матчі Трофею футбольної ліги проти Аккрингтона.