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Тутєров відзначився другим голом за Сандерленд, забивши у ворота Брентфорда Ярмолюка

Олексій Мурзак — 28 жовтня 2026, 22:31
Тутєров відзначився другим голом за Сандерленд, забивши у ворота Брентфорда Ярмолюка
Тімур Тутєров
Сандерленд

Форвард Сандерленда Тімур Тутєров відзначився своїм другим голом за Сандерленд.

На 29-й хвилині він подвоїв перевагу команди у матчі Кубку футбольної ліги проти Брентфорда Єгора Ярмолюка. Наразі рахунок поєдинку 3:0 на користь "чорних котів".

Водночас його земляк Єгор Ярмолюк пропускає поєдинок через дискваліфікацію.

Зазначимо, що дебютний гол Тимур забив у матчі Ліги Європи проти Леха. Загалом у поточному сезоні на рахунку українця 5 поєдинків за основну команду Сандерленда.

Його чинний контракт із клубом АПЛ розрахований до кінця червня 2028-го. Портал Transfermarkt оцінює вартість Тімура у 300 тисяч євро.

Брентфорд Сандерленд Тімур Тутєров

Тімур Тутєров

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