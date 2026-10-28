Тутєров відзначився другим голом за Сандерленд, забивши у ворота Брентфорда Ярмолюка

Форвард Сандерленда Тімур Тутєров відзначився своїм другим голом за Сандерленд.

На 29-й хвилині він подвоїв перевагу команди у матчі Кубку футбольної ліги проти Брентфорда Єгора Ярмолюка. Наразі рахунок поєдинку 3:0 на користь "чорних котів".

Водночас його земляк Єгор Ярмолюк пропускає поєдинок через дискваліфікацію.

Зазначимо, що дебютний гол Тимур забив у матчі Ліги Європи проти Леха. Загалом у поточному сезоні на рахунку українця 5 поєдинків за основну команду Сандерленда.

Його чинний контракт із клубом АПЛ розрахований до кінця червня 2028-го. Портал Transfermarkt оцінює вартість Тімура у 300 тисяч євро.