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Вінгер збірної України U-21 відзначився дебютним голом за Сандерленд у Лізі Європи

Софія Кулай — 22 жовтня 2026, 20:03
Вінгер збірної України U-21 відзначився дебютним голом за Сандерленд у Лізі Європи
Тімур Тутєров
Getty Images

Лівий вінгер збірної України U-21 Тімур Тутєров забив за Сандерленд у матчі 3-го туру основного етапу Ліги Європи-2026/27 проти познанського Леха.

Вже на 2-й хвилині українець розмочив нулі на табло з передачі Нільсона Ангуло, вивівши гостей уперед.

Цей м'яч став 3-м у поточному сезоні-2026/27. Також за його спиною 2 асисти у 7-ми зіграних поєдинках.

Нагадаємо, що Тутєров забивав у попередньому турі єврокубкового турніру у ворота португальського Торреенсе, але його результативний удар був скасований через фол. Попри це, англійський клуб святкував перемогу з рахунком 2:1.

Додамо, що вихованець ковалівського Колоса виступає за "чорних котів" із квітня 2023 року. Гравець пограв за "молодіжку" Сандерленда (47 матчів) та відіграв 4 зустрічі за головну команду англійського клубу.

Його чинний контракт із клубом АПЛ розрахований до кінця червня 2028-го. Портал Transfermarkt оцінює вартість Тімура у 300 тисяч євро.

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