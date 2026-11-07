Ми стежимо за усіма гравцями: Мальдера пояснив невиклик Тутєрова у збірну України

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера висловився про своє рішення додати Тімура Тутєрова лише у резервний список на матчі Ліги націй.

Слова фахівця передає ВЗБІРНА.

"Ми стежимо за всіма гравцями. Сумнів був лише в тому, щоб не робити багато змін і не викликати багатьох новачків лише на два матчі. Звідси й рішення довикликати Шапаренка та Ваната. Це гравці, які мають досвід, знають нашу систему гри й завжди готові. Я на цьому й базувався.

Що стосується Тутєрова та інших гравців, ми стежимо за всіма, хто грає за кордоном", – розповів Мальдера.

21-річний форвард Сандерленда зіграв цього сезону 10 матчів у всіх турнірах, в яких забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, що напередодні Мальдера оголосив заявку із 25 гравців збірної України на матчі Ліги націй в листопаді. Внаслідок травми вінгера АЕКа Олександра Зубкова було довикликано півзахисника київського Динамо Миколу Шапаренка та форварда каталонської Жирони Владислава Ваната.

Додамо, що "синьо-жовті" гратимуть у наступних матчах Ліги націй проти Північної Ірландії та Грузії 14 і 17 листопада відповідно. Обидві зустрічі розпочнуться о 21:45 за київським часом.

Раніше італійський фахівець пояснив причини відсутності Андрія Ярмоленка та Андрія Луніна у заявці збірної та визначився із цілями команди у Лізі націй.