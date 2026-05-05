Зоря до кінця сезону втратила одного з провідних півзахисників

Олексій Мурзак — 5 травня 2026, 00:50
Неманья Андушич
УПЛ

Півзахисник Зорі Неманья Андушич пропустить залишок сезону.

Про це повідомила пресслужба луганського клубу.

Зазначається, що у Неманьї діагностували ARS-синдром (симфізит). На відновлення йому знадобиться приблизно місяць.

Як відомо, боснійський хавбек вже пропустив матч 26 туру УПЛ, у якому Зоря здобула вольову перемогу над Рухом

У поточному сезоні легіонер луганців провів 22 матчі у всіх клубних турнірах, у яких забив 7 голів та віддав 2 результативні передачі. 

Чемпіонат України, УПЛ

Зоря Луганськ

