Зоря до кінця сезону втратила одного з провідних півзахисників
Неманья Андушич
Півзахисник Зорі Неманья Андушич пропустить залишок сезону.
Про це повідомила пресслужба луганського клубу.
Зазначається, що у Неманьї діагностували ARS-синдром (симфізит). На відновлення йому знадобиться приблизно місяць.
Як відомо, боснійський хавбек вже пропустив матч 26 туру УПЛ, у якому Зоря здобула вольову перемогу над Рухом.
У поточному сезоні легіонер луганців провів 22 матчі у всіх клубних турнірах, у яких забив 7 голів та віддав 2 результативні передачі.