Зоря до кінця сезону втратила одного з провідних півзахисників

Півзахисник Зорі Неманья Андушич пропустить залишок сезону.

Про це повідомила пресслужба луганського клубу.

Зазначається, що у Неманьї діагностували ARS-синдром (симфізит). На відновлення йому знадобиться приблизно місяць.

Як відомо, боснійський хавбек вже пропустив матч 26 туру УПЛ, у якому Зоря здобула вольову перемогу над Рухом.

У поточному сезоні легіонер луганців провів 22 матчі у всіх клубних турнірах, у яких забив 7 голів та віддав 2 результативні передачі.