У перерві отримали таких піз***ей: Будківський – про перемогу над Рухом у 26 турі УПЛ

Нападник Зорі Пилип Будківський прокоментував перемогу над Рухом у 26-му турі Української Прем'єр-ліги, зізнавшись, що по перерві команда "отримала на горіхи" від головного тренера луганців Віктора Скрипника.

Детальніше він розповів у коментарі УПЛ ТБ.

"Вийшли дуже погано. Мабуть, найгірший перший тайм, який тільки можна згадати. У перерві такого розлюченого тренера ще ніхто не бачив. Всі почули і отримали таких піз***ей, яких ніколи ніхто не отримував. Тому ми вийшли на другий тайм і почали грати вперед.

А що з нами було – будемо розбиратися. Так не можна грати нікому. Тренер казав: "якщо було б можна, я б усіх поміняв". Але вибачайте, стільки замін немає. Чи вплинула реакція тренера? Все можливо, але це пішло на користь. Сказали, щоб він кожну гру так кричав у перерві. Може, воно буде ще більше допомагати і йому ще емоцій додасть. Добре, що перемогли, але ми не можемо грати так, як у першому таймі", – сказав Будківський.

Напередодні і сам тренер Зорі Віктор Скрипник підтвердив, що у перерві матчу у нього була чоловіча розмова з підопічними.