УПЛ визначила місце проведення матчу Полтави та Шахтаря, у якому "гірники" можуть оформити чемпіонство

Олексій Мурзак — 4 травня 2026, 21:54
Матч із Полтави із Шахтарем в межах 27 туру УПЛ відбудеться у Львові.

Про це повідомила пресслужба полтавського клубу.

За взаємною згодою сторін та враховуючи участь єдиного представника нашої країни в єврокубках, місце проведення матчу було перенесено до Львова.

Поєдинок 27 туру Української Прем'єр-ліги СК Полтава – Шахтар відбудеться у неділю, 10 травня. Початок зустрічі о 15:30. Зустріч пройде на "Арені-Львів".

Зазначимо, що у разі перемоги "гірники" можуть достроково оформити чемпіонство першості.

Нагадаємо, що 7 травня Шахтар у Лондоні зіграє проти Крістал Пелес матч-відповідь 1/2 фіналу Ліги Конференцій. Перша зустріч завершилася з рахунком 3:1 на користь англійської команди.

