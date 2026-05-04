Була чоловіча розмова в перерві: Скрипник – про вольову перемогу над Рухом
Головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник підсумував вольову перемогу над львівським Рухом (2:1) у 26 турі Української Прем'єр-ліги.
Його слова передає пресслужба клубу.
"Дуже складною виявилась гра для нас. Неймовірно погано зіграли в першому таймі. Грали без воріт, подали тільки два кутових. Всі кажуть, що ромб – це Зоря. Але це важка праця, щось робиш не так і вже десь "просідаєш".
Була чоловіча розмова в перерві. Перелаштувалися. Потім побігли й грали вже у футбол. Якщо не помиляюсь, це наша перша гра, де ми програвали та змогли перемогти, дотиснули суперника, а не нас дотиснули.
Проявили характер, і ці хлопці, котрі підтримували нас на трибунах, зазвичай кричать: "мужики". В другому таймі ми були цими "мужиками". Дуже хотіли перемогти й зробили це", – зазначив Скрипник.
У підсумку Зоря набрала 38 очок та піднялася на 8-му сходинку турнірної таблиці, обійшовши Карпати. У наступному турі луганський колектив зустрінеться з Металістом 1925 (9 травня).