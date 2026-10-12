Шахтар – новий одноосібний лідер, Динамо піднялося на третє місце: турнірна таблиця УПЛ
У 8 турі УПЛ Шахтар розгромив Верес 3:0 та став одноосібним лідером чемпіонату, водночас Полісся зіграло внічию з Буковиною 2:2 і тепер відстає від донеччан на два очки.
Динамо завдяки голу Матвія Пономаренка перемогло Карпати 1:0 та піднялося на третє місце. Львів'яни ж опустилися на п'яту позицію.
Свою перемогу серію продовжив ФК Харків, який обіграв Чорноморець та закріпився на 4-й сходинці.
Закривали програму туру Зоря та Лівий Берег – перемогу святкували підопічні Віктора Скрипника, які піднялися на 6-те місце.
У зоні вильоту за підсумками туру залишилися Кудрівка, а також Кривбас та Оболонь, які не дограли свій очний матч через тривалу повітряну тривогу. Після першого тайму кияни вели 1:0; дату проведення другого тайму визначать додатково.
Турнірна таблиця УПЛ після 8 туру
- Шахтар – 21 (8)
- Полісся – 19 (8)
- Динамо – 16 (7)
- Харків – 15 (7)
- Карпати – 14 (8)
- Зоря – 11 (8)
- ЛНЗ – 11 (8)
- Верес – 9 (8)
- Колос – 8 (7)
- Буковина – 8 (8)
- Епіцентр – 8 (8)
- Лівий Берег – 7 (7)
- Чорноморець – 5 (7)
- Кривбас – 5 (6)
- Оболонь – 4 (7)
- Кудрівка – 2 (8)
Як відомо, програму 9 туру відкриє гра між київською Оболонню та рівненським Вересом, яка візьме свій початок 16 жовтня о 15:30.