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Шахтар – новий одноосібний лідер, Динамо піднялося на третє місце: турнірна таблиця УПЛ

Олексій Мурзак — 12 жовтня 2026, 16:45
Шахтар – новий одноосібний лідер, Динамо піднялося на третє місце: турнірна таблиця УПЛ

У 8 турі УПЛ Шахтар розгромив Верес 3:0 та став одноосібним лідером чемпіонату, водночас Полісся зіграло внічию з Буковиною 2:2 і тепер відстає від донеччан на два очки.

Динамо завдяки голу Матвія Пономаренка перемогло Карпати 1:0 та піднялося на третє місце. Львів'яни ж опустилися на п'яту позицію.

Свою перемогу серію продовжив ФК Харків, який обіграв Чорноморець та закріпився на 4-й сходинці.

Закривали програму туру Зоря та Лівий Берег – перемогу святкували підопічні Віктора Скрипника, які піднялися на 6-те місце. 

У зоні вильоту за підсумками туру залишилися Кудрівка, а також Кривбас та Оболонь, які не дограли свій очний матч через тривалу повітряну тривогу. Після першого тайму кияни вели 1:0; дату проведення другого тайму визначать додатково.

Турнірна таблиця УПЛ після 8 туру

  1. Шахтар – 21 (8)
  2. Полісся – 19 (8)
  3. Динамо – 16 (7)
  4. Харків – 15 (7)
  5. Карпати – 14 (8)
  6. Зоря – 11 (8)
  7. ЛНЗ – 11 (8)
  8. Верес – 9 (8)
  9. Колос – 8 (7)
  10. Буковина – 8 (8)
  11. Епіцентр – 8 (8)
  12. Лівий Берег – 7 (7)
  13. Чорноморець – 5 (7)
  14. Кривбас – 5 (6)
  15. Оболонь – 4 (7)
  16. Кудрівка – 2 (8)

Як відомо, програму 9 туру відкриє гра між київською Оболонню та рівненським Вересом, яка візьме свій початок 16 жовтня о 15:30.

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