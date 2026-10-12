Шахтар – новий одноосібний лідер, Динамо піднялося на третє місце: турнірна таблиця УПЛ

У 8 турі УПЛ Шахтар розгромив Верес 3:0 та став одноосібним лідером чемпіонату, водночас Полісся зіграло внічию з Буковиною 2:2 і тепер відстає від донеччан на два очки.

Динамо завдяки голу Матвія Пономаренка перемогло Карпати 1:0 та піднялося на третє місце. Львів'яни ж опустилися на п'яту позицію.

Свою перемогу серію продовжив ФК Харків, який обіграв Чорноморець та закріпився на 4-й сходинці.

Закривали програму туру Зоря та Лівий Берег – перемогу святкували підопічні Віктора Скрипника, які піднялися на 6-те місце.

У зоні вильоту за підсумками туру залишилися Кудрівка, а також Кривбас та Оболонь, які не дограли свій очний матч через тривалу повітряну тривогу. Після першого тайму кияни вели 1:0; дату проведення другого тайму визначать додатково.

Турнірна таблиця УПЛ після 8 туру

Шахтар – 21 (8) Полісся – 19 (8) Динамо – 16 (7) Харків – 15 (7) Карпати – 14 (8) Зоря – 11 (8) ЛНЗ – 11 (8) Верес – 9 (8) Колос – 8 (7) Буковина – 8 (8) Епіцентр – 8 (8) Лівий Берег – 7 (7) Чорноморець – 5 (7) Кривбас – 5 (6) Оболонь – 4 (7) Кудрівка – 2 (8)

Як відомо, програму 9 туру відкриє гра між київською Оболонню та рівненським Вересом, яка візьме свій початок 16 жовтня о 15:30.