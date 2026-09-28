УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 9 туру

Українська Прем'єр-ліга оголосила дати й час початку матчів 9-го туру сезону-2026/27, який розтягнеться на чотири ігрові дні.

Програму туру відкриє гра між київською Оболонню та рівненським Вересом, яка візьме свій початок 16 жовтня о 15:30.

Центральний поєдинок відбудеться у Житомирі, де місцеве Полісся прийме київське Динамо – 18 жовтня о 13:00.

9-й тур закриє протистояння Харків – Лівий Берег.

Розклад 9-го туру УПЛ-2026/27

16 жовтня (п'ятниця)

Оболонь – Верес 15:30

17 жовтня (субота)

Зоря – Чорноморець 13:00

Кудрівка – Буковина 15:30

Шахтар – Колос 18:00

18 жовтня (неділя)

Полісся – Динамо 13:00

Кривбас – ЛНЗ 13:00

Карпати – Епіцентр 18:00

19 жовтня (понеділок)

Харків – Лівий Берег 13:00

Раніше УПЛ опублікувала дати й час початку поєдинків 8-го туру сезону-2026/27. Нагадаємо, що цей тур буде першим після міжнародної перерви на матчі збірних.

Нещодавно в українській першості назвали найкращого тренера та гравця, а також символічну збірну 7-го туру.

Додамо, що після 6-ти зіграних матчів лідерство у турнірній таблиці УПЛ зберігає Полісся (18 балів). Стільки ж очок у донецького Шахтаря, який йде другим. Трійку замикають львівські Карпати (14 пунктів).