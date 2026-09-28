УПЛ затвердила розклад і час початку матчів 9 туру
Українська Прем'єр-ліга оголосила дати й час початку матчів 9-го туру сезону-2026/27, який розтягнеться на чотири ігрові дні.
Програму туру відкриє гра між київською Оболонню та рівненським Вересом, яка візьме свій початок 16 жовтня о 15:30.
Центральний поєдинок відбудеться у Житомирі, де місцеве Полісся прийме київське Динамо – 18 жовтня о 13:00.
9-й тур закриє протистояння Харків – Лівий Берег.
Розклад 9-го туру УПЛ-2026/27
16 жовтня (п'ятниця)
- Оболонь – Верес 15:30
17 жовтня (субота)
- Зоря – Чорноморець 13:00
- Кудрівка – Буковина 15:30
- Шахтар – Колос 18:00
18 жовтня (неділя)
- Полісся – Динамо 13:00
- Кривбас – ЛНЗ 13:00
- Карпати – Епіцентр 18:00
19 жовтня (понеділок)
- Харків – Лівий Берег 13:00
Раніше УПЛ опублікувала дати й час початку поєдинків 8-го туру сезону-2026/27. Нагадаємо, що цей тур буде першим після міжнародної перерви на матчі збірних.
Нещодавно в українській першості назвали найкращого тренера та гравця, а також символічну збірну 7-го туру.
Додамо, що після 6-ти зіграних матчів лідерство у турнірній таблиці УПЛ зберігає Полісся (18 балів). Стільки ж очок у донецького Шахтаря, який йде другим. Трійку замикають львівські Карпати (14 пунктів).