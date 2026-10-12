Слабкий менталітет: Ротань пояснив, чому Полісся ледь не програло Буковині в УПЛ

Головний тренер житомирського Полісся Руслан Ротань залишився незадоволений підсумковим результатом матчу 8-го туру УПЛ-2026/27 проти Буковини (2:2).

Його слова з післяматчевої пресконференції наставника цитує сайт чернівецького клубу.

"Ми засмучені. Я вважаю, що з огляду на те, як проходив матч, потрібно зробити комплімент нашій команді, тому що ми відігралися по такій грі. Але все-таки рахунок розчарував – після того, як ми зрівняли, мали ще три моменти, коли могли виходити вперед і в підсумку перемагати. Тому, звісно, підсумковим результатом незадоволені, але характером хлопців я задоволений. Якщо не враховувати десяти хвилин після відновлення матчу після затяжної тривоги, то гра була в наших руках", – сказав Ротань.

Окремо коуч "вовків" розповів, що йому не сподобався менталітет команди, який наразі ще перебуває на дуже слабкому рівні.

"Те, що не сподобалося, – це те, що в нас менталітет поки що дуже слабкий: ми забиваємо гол і думаємо в першу чергу про свої ворота, не закріплюємо перевагу, не робимо рахунок більшим. А потім, коли отримуємо по голові, ми вмикаємо максимум. Тому тут нам потрібно працювати та ставати кращими", – наголосив наставник житомирського колективу.

Нагадаємо, що Буковина була близькою до домашньої перемоги, якби не гол із пенальті Велетня у компенсований до поєдинку час, який врятував житомирян від поразки.

Після матчу головний тренер "жовто-чорних" Сергій Шищенко не стримував емоцій. Фахівець вважає суддівство та дії житомирського колективу повною ганьбою.

Полісся після цього туру набрало 19 балів та відпустило у відрив Шахтар, який йде лідером. Відставання "вовків" від донецького суперника складає 2 очки. Натомість Буковина з 8 пунктами йде 10-ю.

Додамо, що у наступному 9-му турі УПЛ підопічні Ротаня приймуть київське Динамо (18 жовтня о 13:00), тоді як чернівецька команда гостюватиме на полі Кудрівки (17 жовтня о 15:30).