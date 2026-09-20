Полісся втрималося над Шахтарем: турнірна таблиця УПЛ після 7 туру

Завершилися матчі 7 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2026/27, за підсумками яких Полісся зберегло перше місце.

Житомирський клуб мінімально переміг Кривбас і набрав 18 очок, відправивши криворізький клуб у зону перехідних матчів. Стільки ж має Шахтар, який у заключному матчі туру розгромив ЛНЗ з рахунком 3:0. "Гірники" поступаються "вовкам" за додатковими показниками.

На третій позиції залишилися Карпати. Львів'яни розійшлися миром із Вересом і тепер мають 14 балів. Динамо завдяки двом пізнім голам перемогло Зорю та набрало 13 очок, але провело на один матч менше за три команди, які перебувають вище.

Харків обіграв Буковину та закріпився на п'ятому місці. Лівий Берег здобув виїзну перемогу над Епіцентром, а Колос виграв результативний матч проти Кудрівки, здобувши свою першу перемогу в сезоні.

Єдина нічия п'ятничної частини туру була зафіксована в поєдинку Чорноморець – Оболонь. Київський клуб урятувався від поразки завдяки голу воротаря.

Турнірна таблиця УПЛ після 7 туру