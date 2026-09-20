Шахтар – ЛНЗ: букмекери визначили фаворита центрального матчу 7 туру УПЛ

У неділю, 20 вересня, відбудеться поєдинок сьомого туру Української Прем'єр-ліги-2026/27, в якому Шахтар вдома прийматиме ЛНЗ.

Букмекери вважають фаворитом підопічних Арди Турана. На їхню перемогу ставки приймаються з коефіцієнтом 1,68, нічия оцінюється у 3,66, а виграш гостей – 5,66.

Очікується, що це протистояння не буде дуже результативним. На тотал більше 2,5 коефіцієнт дають 2,22, а ТМ 2,5 оцінюється в 1,66.

Команди визначатимуть сильнішого на "Арені Львів". Матч має розпочатись о 18:00.

Нагадаємо, що минулого сезону Шахтар і ЛНЗ посіли перші дві сходинки в турнірній таблиці УПЛ. В останньому очному поєдинку вони зіграли внічию (2:2).