Буковина запланувала сім спарингів перед стартом УПЛ

Чернівецька Буковина після тріумфального сезону в Першій лізі оголосила про свої плани на літнє міжсезоння.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Буковина завоювавши золоті медалі Першої ліги та гарантувавши собі достроковий вихід до УПЛ - вперше за останні 32 роки. Наразі на колектив очікує відпустка, яка триватиме до 22 червня.

У межах підготовки до нового сезону клуб запланувала провести щонайменше сім контрольних поєдинків. Серед суперників чернівчан - не лише представники УПЛ, а й клуби зі Словаччини та Угорщини.

Збори Буковина проведе на базі "Мункач" у селі Дерцен на Закарпатті.

Напередодні повідомлялось, що Буковина зацікавлена у трансфері лівого півзахисника Балкані Алміра Криезіу.