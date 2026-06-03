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Буковина запланувала сім спарингів перед стартом УПЛ

Олександр Булава — 3 червня 2026, 16:20
Буковина запланувала сім спарингів перед стартом УПЛ
Буковина

Чернівецька Буковина після тріумфального сезону в Першій лізі оголосила про свої плани на літнє міжсезоння.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Буковина завоювавши золоті медалі Першої ліги та гарантувавши собі достроковий вихід до УПЛ - вперше за останні 32 роки. Наразі на колектив очікує відпустка, яка триватиме до 22 червня.

У межах підготовки до нового сезону клуб запланувала провести щонайменше сім контрольних поєдинків. Серед суперників чернівчан - не лише представники УПЛ, а й клуби зі Словаччини та Угорщини.

Збори Буковина проведе на базі "Мункач" у селі Дерцен на Закарпатті.

Напередодні повідомлялось, що Буковина зацікавлена у трансфері лівого півзахисника Балкані Алміра Криезіу.

Буковина Чемпіонат України, УПЛ

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