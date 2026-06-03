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Я був проти: Шовковський відмовився продавати півзахисника в АПЛ

Олександр Булава — 3 червня 2026, 17:00
Я був проти: Шовковський відмовився продавати півзахисника в АПЛ
Володимир Бражко
ФК Динамо Київ

Колишній тренер Динамо Олександр Шовковський заявив, що він виступив проти продажу півзахисника Володимира Бражка до Англійської Прем'єр-ліги, де ним цікавився Вулвергемптон.

Про це він розповів у коментарі ПРЯМА ЧЕРВОНА.

"Я був проти того, щоб віддавати Бражка. На той момент він був ключовим гравцем. Але потім він отримав травму, якісно відновитися не вдалося, а Михайленко дуже непогано проявив себе і почав грати.

Повертаючись до тієї ситуації, якби все залежало від мене, я б його відпустив. Але тоді я казав, що він мені потрібен", – сказав Шовковський.

Бражко у поточному сезоні відіграв 36 поєдинків, записавши до свого активу 4 голи та 2 результативні передачі.

Напередодні Шовковський пояснив, чому під час своєї роботи не підпускав в основу 20-річного нападника Матвія Пономаренка.

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