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Дулуб назвав найкращих гравця та тренера УПЛ сезону-2025/26

Денис Іваненко — 3 червня 2026, 15:11
Дулуб назвав найкращих гравця та тренера УПЛ сезону-2025/26
Олег Дулуб
ФК Нива Тернопіль

Колишній тренер низки українських клубів Олег Дулуб підбив підсумки УПЛ-2025/26. 

Його слова передає Український футбол.

Серед іншого, досвідчений фахівець розповів, кого вважає найкращим гравцем сезону. Він назвав декількох футболістів, після чого обрав усе ж таки одного:

"Виділити когось одного непросто. Відзначив би Пономаренка, Глейкера Мендосу, Андрія Сторчоуса, Олександра Піхальонка, Миколу Матвієнка, Дмитра Різника, Андрія Ярмоленка, Віталія Буяльського. Але потрібно ж вибрати когось одного. Тоді, враховуючи те, як гравець вихором увірвався в УПЛ, наколотив купу голів і став найкращим бомбардиром першості, назву найкращим динамівця Пономаренка".

Також спеціаліст зробив свій вибір щодо найкращого тренера сезону. Попри сенсаційне "срібло" ЛНЗ, він обрав усе ж таки наставника команди, яка стала чемпіоном.

"Мабуть, зваживши всі за та проти, проаналізувавши сезон, назву найкращим Арда Турана. Турецький тренер не лише витримав жорсткий супротив на внутрішній арені, здобувши з Шахтарем "золото" УПЛ, а й гідно проявив себе у єврокубках у першому ж сезоні на чолі команди", – сказав Дулуб.

Нагадаємо, що Олег Дулуб залишив посаду тернопільської Ниви в середині травня. Коментуючи таке рішення, він заявив, що це сталось через проблеми з документами.

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