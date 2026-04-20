Шахтар став одноосібним лідером, Металіст 1925 підбирається до Полісся: турнірна таблиця УПЛ після 24 туру

У понеділок, 20 квітня, центральним матчем між Шахтарем та Поліссям завершилася програма 24 туру Української Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26.

Перемогу з рахунком 1:0 святкували "гірники", які одноосібно очолити турнірну таблицю першості, обійшовши ЛНЗ, який несподівано програв Колосу.

Водночас ця поразка не дозволила Поліссю підійти ближче до другого місця, тим самим команда Ротаня також опинилася у зоні ризику втратити третю сходинку після перемоги Металіста 1925 над Кудрівкою.

Чинні чемпіони першості Динамо, попри перемогу над Зорею, залишилися на 5-й сходинці.

У "підвалі" турнірки без змін: Полтава йде останньою, далі претендентами на пониження у класі залишаються Олександрія, яка програла Вересу, а також Рух, що зазнав поразки від Кривбаса.

Турнірна таблиця УПЛ після 24 туру

Шахтар – 54 очки (23 матчі) ЛНЗ – 51 (24) Полісся – 46 (24) Металіст 1925 – 44 (24) Динамо – 44 (24) Кривбас – 40 (24) Колос – 37 (24) Карпати – 33 (24) Зоря – 32 (23) Верес – 29 (24) Епіцентр – 24 (24) Оболонь – 23 (23) Кудрівка – 21 (24) Рух – 20 (24) Олександрія – 12 (23) Полтава – 11 (24)