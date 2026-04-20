Шахтар – Полісся: ексфорвард збірної України зробив точний прогноз на центральний матч 24 туру УПЛ

Колишній нападник збірної України Іван Гецко поділився очікуваннями від протистояння Шахтаря з Поліссям, яке відбудеться у Львові.

На думку експерта, "гірники" є фаворити зустрічі. Він спрогнозував перемогу підопічних Арда Турана, попри складний графік і втому від матчів на міжнародній арені.

"Статус півфіналіста Ліги конференцій повинен стати Шахтарю в нагоді. Це послужить для "гірників" додатковим стимулом продемонструвати свої найкращі якості. Звісно, злет донеччан на міжнародній арені буде для гравців Полісся неабияким подразником. Проте "гірники" завдяки більш збалансованому складу та вищій індивідуальній майстерності доб'ються свого. Мій прогноз – 1:0. Я не буду стверджувати, що Шахтарю доведеться діяти на максимальних обертах, але переваги у класі вистачить, щоб очолити турнірну таблицю", – сказав Гецко.

Зазначимо, що перед очним протистоянням Полісся посідає третє місце в турнірній таблиці УПЛ, маючи 46 очок після 23 турів. Відставання "вовків" від лідерів чемпіонату, ЛНЗ і Шахтаря, становить п'ять залікових балів.

Матч відбудеться 20 квітня на "Арені Львів". Він розпочнеться о 18:00.

Нагадаємо, що напередодні ЛНЗ сенсаційно оступився в чемпіонаті. Підопічні Віталія Пономарьова програли Колосу з рахунком 0:1.