Можна було раніше закрити гру: наставник Вереса – про перемогу над Олександрією у 24 турі УПЛ

Головний тренер Вереса Олег Шандрук прокоментував перемогу над Олександрією у 24 турі Української Прем'єр-ліги, наголосивши, що цей результат дуже важливий.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Після минулої гри дуже важливою для нас була перемога. Нам про спокій ще рано думати, є над чим працювати. Та кількість очок, яка є сьогодні, і те місце в турнірній таблиці нас точно не заспокоять. Нам потрібно продовжувати тренуватися, поліпшувати власну гру та готуватися вже до наступної гри, щоб не було в нас оцих американських гірок", – сказав Шандрук.

Наставник також додав, що використав певну ротацію складу, що принесло свої результати.

"Гравці, які менше виступали до цього, отримали шанс – вони намагалися ним скористатися. Вітаю Фабрісіо, який забив 1-й гол за нашу команду.

Насправді 2-й тайм ми могли краще зіграти, але в цілому я задоволений. Можливо, все одно на рівні підсвідомості за рахунку 2:0 ми більше на збереження грали. Хоча, повторюся, в 2-му таймі ми могли діяти на м'ячі краще, використовувати вільні зони, створювати більше гольових моментів. Можна було раніше закрити гру, а не чекати заключних хвилин для 3-го голу", – сказав він.

Верес з 29 очками в активі посідає 10-те місце у турнірній таблиці чемпіонату. Олександрія з 12 очками залишилась на передостанній позиції.

Напередодні Епіцентр перервав переможну серію Карпат, а Кривбас розгромив Рух.