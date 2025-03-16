Турнірна таблиця УПЛ: Олександрія наблизилась до Динамо
УПЛ
Сьогодні, 16 березня, завершився 21 тур Української Прем'єр-ліги. Представляємо турніру таблицю чемпіонату та наголошуємо на найголовніших змінах.
Динамо у напруженому матчі не змогло переграти Зорю і таким чином дозволило наблизитись Олександрії на відстань чотирьох очок. Підопічні Ротаня у своєму поєдинку здобули впевнену перемогу над Оболонню.
Донецький Шахтар не зміг переграти Карпати та, можливо, остаточно випав із чемпіонських перегонів. Гірники мають 41 заліковий бал і вже на 10 очок відстають від київського колективу.
Турнірна таблиця УПЛ після 21 туру
- Динамо – 51 очко
- Олександрія – 47 очок
- Шахтар – 41 очко
- Полісся – 34 очки
- Кривбас – 32 очки
- Зоря – 29 очок
- Карпати – 29 очок
- Верес – 28 очок
- Рух – 26 очок
- ЛНЗ – 25 очок
- Лівий берег – 22 очки
- Ворскла – 21 очко
- Колос – 18 очок
- Оболонь – 18 очок
- Чорноморець – 15 очок
- Інгулець – 15 очок
Зазначимо, що 13 та 14 місця – зона перехідних матчів, а команди, що посядуть 15 та 16 рядок – вилітатимуть до Першої ліги напряму.
Раніше Олександр Бабич дуже критично висловився про поразку Чорноморця від Інгульця.