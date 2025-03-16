Турнірна таблиця УПЛ: Олександрія наблизилась до Динамо

Сьогодні, 16 березня, завершився 21 тур Української Прем'єр-ліги. Представляємо турніру таблицю чемпіонату та наголошуємо на найголовніших змінах.

Динамо у напруженому матчі не змогло переграти Зорю і таким чином дозволило наблизитись Олександрії на відстань чотирьох очок. Підопічні Ротаня у своєму поєдинку здобули впевнену перемогу над Оболонню.

Донецький Шахтар не зміг переграти Карпати та, можливо, остаточно випав із чемпіонських перегонів. Гірники мають 41 заліковий бал і вже на 10 очок відстають від київського колективу.

Турнірна таблиця УПЛ після 21 туру

Динамо – 51 очко Олександрія – 47 очок Шахтар – 41 очко Полісся – 34 очки Кривбас – 32 очки Зоря – 29 очок Карпати – 29 очок Верес – 28 очок Рух – 26 очок ЛНЗ – 25 очок Лівий берег – 22 очки Ворскла – 21 очко Колос – 18 очок Оболонь – 18 очок Чорноморець – 15 очок Інгулець – 15 очок

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Зазначимо, що 13 та 14 місця – зона перехідних матчів, а команди, що посядуть 15 та 16 рядок – вилітатимуть до Першої ліги напряму.

Раніше Олександр Бабич дуже критично висловився про поразку Чорноморця від Інгульця.