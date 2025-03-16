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Турнірна таблиця УПЛ: Олександрія наблизилась до Динамо

Володимир Максименко — 16 березня 2025, 17:45
Турнірна таблиця УПЛ: Олександрія наблизилась до Динамо
УПЛ

Сьогодні, 16 березня, завершився 21 тур Української Прем'єр-ліги. Представляємо турніру таблицю чемпіонату та наголошуємо на найголовніших змінах.

Динамо у напруженому матчі не змогло переграти Зорю і таким чином дозволило наблизитись Олександрії на відстань чотирьох очок. Підопічні Ротаня у своєму поєдинку здобули впевнену перемогу над Оболонню.

Донецький Шахтар не зміг переграти Карпати та, можливо, остаточно випав із чемпіонських перегонів. Гірники мають 41 заліковий бал і вже на 10 очок відстають від київського колективу.

Турнірна таблиця УПЛ після 21 туру

  1. Динамо – 51 очко
  2. Олександрія – 47 очок
  3. Шахтар – 41 очко
  4. Полісся – 34 очки
  5. Кривбас – 32 очки
  6. Зоря – 29 очок
  7. Карпати – 29 очок
  8. Верес – 28 очок
  9. Рух – 26 очок
  10. ЛНЗ – 25 очок
  11. Лівий берег – 22 очки
  12. Ворскла – 21 очко
  13. Колос – 18 очок
  14. Оболонь – 18 очок
  15. Чорноморець – 15 очок
  16. Інгулець – 15 очок
Standings provided by Sofascore

Зазначимо, що 13 та 14 місця – зона перехідних матчів, а команди, що посядуть 15 та 16 рядок – вилітатимуть до Першої ліги напряму.

Раніше Олександр Бабич дуже критично висловився про поразку Чорноморця від Інгульця.

Верес Ворскла Динамо Київ Інгулець Карпати Колос Кривбас Лівий берег ЛНЗ Оболонь Полісся Рух Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець Шахтар Донецьк Зоря Луганськ

Верес

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