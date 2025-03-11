Олександрія не залишила шансів Оболоні в матчі 21 туру УПЛ

Олександрія на домашньому стадіоні "Ніка" впевнено переграла київську Оболонь в поєдинку 21 туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 4:0 на користь підопічних Руслана Ротаня.

Рахунок було відкрито через помилку гравця киян, який забарився із м'ячем на фланзі, після чого Шепелєв прострілив у воротарський майданчик, а Філіппов забив свій дев'ятий гол за сезон. Вже за три хвилини Кравченко після цікавого розіграшу кутового вдарив по воротах з лінії карного майданчика, а воротар Оболоні відбив прямо на Безерру – 2:0.

Під завісу тайму Калюжний перехопив м'яч на половині поля "пивоварів" та прострілив на Філіппова, який легко оформив дубль.

У другому таймі Олександрія вже не так жваво тиснула на ворота суперника, проте на 53-й хвилині матчу малу одразу декілька можливостей забити. Метушня у штрафному майданчику Оболоні призвела до низки ударів, в тому числі "ножицями", проте Федоріва двічі врятувала перекладина.

На останній хвилині зустрічі Ндіка, який вийшов на заміну, поставив остаточну крапку в матчі, завершивши розгром гостей поля.

Чемпіонат України – УПЛ

21 тур

Олександрія – Оболонь 4:0 (3:0)

Голи: 1:0 – Філіппов, 13, 2:0 – Безерра, 16, 3:0 – Філіппов, 44, 4:0 – Ндіка, 90

Олександрія: Єрмаков, Мартинюк, Шабанов, Ферейра, Кравченко, Калюжний (Ващенко, 64), Цара (Ндіка, 64), Шепелєв (Бєляєв, 75), Мишньов (Амарал, 64), Безерра, Філіппов (Кулаков, 75)

Оболонь: Федорів, Карась (Грисьо, 59), Приймак, Дубко, Стасюк, Курко (Ломницький, 80), Вітенчук (Мороз, 59), Ільїн, Груша, Суханов (Теслюк, 75), Устименко

Попередження: Калюжний

За підсумками 21 матчів Олександрія продовжує переслідувати Динамо, розмістившись на другому місці турнірної таблиці – 47 очок. Оболонь залишається у зоні перехідних матчів, набравши 18 залікових балів.

Зазначимо, що вже о 15:30 за київським часом відбудеться центральний матч туру – Динамо проти Зорі. Пряма онлайн-відеотрансляція поєдинку доступна на сайті "Чемпіон".