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Бабич – про поразку від Інгульця: Дуже соромно перед вболівальниками

Володимир Максименко — 16 березня 2025, 17:11
Бабич – про поразку від Інгульця: Дуже соромно перед вболівальниками
Олександр Бабич
ФК Чорноморець

Головний тренер Чорноморця Олександр Бабич висловився щодо поразки команди в матчі з Інгульцем в межах 21 туру УПЛ.

Фахівець поспілкувався з журналістами на післяматчевій пресконференції.

"Коментувати особливо нічого не хочеться, дуже соромно перед вболівальниками. За той перший тайм, який у нас був. Можна сказати, що дії наших футболістів були зовсім незрозумілими – не про те ми домовлялись.

Поки що ми маємо тільки прізвища футболістів, а самі гравці залишились у роздягальні. У другому таймі ми зробили заміни, почали трішки повертатись у гру, але реалізація нас підвела", – розповів Бабич.

Завдяки перемозі Інгулець наздогнав Чорноморець – обидві команди мають по 15 балів. Вони ділять 15-16 місце в турнірній таблиці.

Раніше повідомлялось, що одеський клуб незабаром може змінити власника.

Олександр Бабич Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець

Олександр Бабич

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