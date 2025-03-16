Бабич – про поразку від Інгульця: Дуже соромно перед вболівальниками

Головний тренер Чорноморця Олександр Бабич висловився щодо поразки команди в матчі з Інгульцем в межах 21 туру УПЛ.

Фахівець поспілкувався з журналістами на післяматчевій пресконференції.

"Коментувати особливо нічого не хочеться, дуже соромно перед вболівальниками. За той перший тайм, який у нас був. Можна сказати, що дії наших футболістів були зовсім незрозумілими – не про те ми домовлялись.



Поки що ми маємо тільки прізвища футболістів, а самі гравці залишились у роздягальні. У другому таймі ми зробили заміни, почали трішки повертатись у гру, але реалізація нас підвела", – розповів Бабич.