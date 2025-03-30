Турнірна таблиця УПЛ: Динамо зберегло лідерство, Чорноморець опустився на дно

Сьогодні, 30 березня, завершився 22 тур Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Ігровий день стартував виїзною перемогою Кривбаса над Ворсклою. Тріумф дозволив команді Юрія Вернидуба повернутися в боротьбу за єврокубки.

Дебютний матч для Олександра Кучера на чолі Чорноморця виявився невдалим – "моряки" розгромно поступилися Карпатам.

В останньому матчі туру Колос у більшості тричі забив Зорі. Для команди з Ковалівки це була перша перемога в цьому році. У попередніх чотирьох поєдинках "біло-чорні" програвали.

Турнірна таблиця УПЛ після 22 туру:

Динамо – 54 очки Олександрія – 50 очок Шахтар – 44 очки Полісся – 37 очок Кривбас – 35 очок Карпати – 32 очки Зоря – 29 очок Верес – 29 очок Рух – 26 очок ЛНЗ – 25 очок Лівий берег – 22 очки Колос – 21 очко Ворскла – 21 очко Оболонь – 18 очок Інгулець – 16 очок Чорноморець – 15 очок

Standings provided by Sofascore

Зазначимо, що 13 та 14 місця – зона перехідних матчів, а команди, що посядуть 15 та 16 рядок – вилітатимуть до Першої ліги напряму.