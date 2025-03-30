Турнірна таблиця УПЛ: Динамо зберегло лідерство, Чорноморець опустився на дно
Сьогодні, 30 березня, завершився 22 тур Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.
Ігровий день стартував виїзною перемогою Кривбаса над Ворсклою. Тріумф дозволив команді Юрія Вернидуба повернутися в боротьбу за єврокубки.
Дебютний матч для Олександра Кучера на чолі Чорноморця виявився невдалим – "моряки" розгромно поступилися Карпатам.
В останньому матчі туру Колос у більшості тричі забив Зорі. Для команди з Ковалівки це була перша перемога в цьому році. У попередніх чотирьох поєдинках "біло-чорні" програвали.
Турнірна таблиця УПЛ після 22 туру:
- Динамо – 54 очки
- Олександрія – 50 очок
- Шахтар – 44 очки
- Полісся – 37 очок
- Кривбас – 35 очок
- Карпати – 32 очки
- Зоря – 29 очок
- Верес – 29 очок
- Рух – 26 очок
- ЛНЗ – 25 очок
- Лівий берег – 22 очки
- Колос – 21 очко
- Ворскла – 21 очко
- Оболонь – 18 очок
- Інгулець – 16 очок
- Чорноморець – 15 очок
Зазначимо, що 13 та 14 місця – зона перехідних матчів, а команди, що посядуть 15 та 16 рядок – вилітатимуть до Першої ліги напряму.