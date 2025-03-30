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Турнірна таблиця УПЛ: Динамо зберегло лідерство, Чорноморець опустився на дно

Руслан Травкін — 30 березня 2025, 21:19
Турнірна таблиця УПЛ: Динамо зберегло лідерство, Чорноморець опустився на дно

Сьогодні, 30 березня, завершився 22 тур Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25.

Ігровий день стартував виїзною перемогою Кривбаса над Ворсклою. Тріумф дозволив команді Юрія Вернидуба повернутися в боротьбу за єврокубки.

Дебютний матч для Олександра Кучера на чолі Чорноморця виявився невдалим – "моряки" розгромно поступилися Карпатам.

В останньому матчі туру Колос у більшості тричі забив Зорі. Для команди з Ковалівки це була перша перемога в цьому році. У попередніх чотирьох поєдинках "біло-чорні" програвали.

Турнірна таблиця УПЛ після 22 туру:

  1. Динамо – 54 очки
  2. Олександрія – 50 очок
  3. Шахтар – 44 очки
  4. Полісся – 37 очок
  5. Кривбас – 35 очок
  6. Карпати – 32 очки
  7. Зоря – 29 очок
  8. Верес – 29 очок
  9. Рух – 26 очок
  10. ЛНЗ – 25 очок
  11. Лівий берег – 22 очки
  12. Колос – 21 очко
  13. Ворскла – 21 очко
  14. Оболонь – 18 очок
  15. Інгулець – 16 очок
  16. Чорноморець – 15 очок
Standings provided by Sofascore

Зазначимо, що 13 та 14 місця – зона перехідних матчів, а команди, що посядуть 15 та 16 рядок – вилітатимуть до Першої ліги напряму.

Верес Ворскла Динамо Київ Зоря Інгулець Карпати Колос Кривбас Лівий берег ЛНЗ Оболонь Олександрія Полісся Рух Львів Турнірна таблиця Чемпіонат України, УПЛ Чорноморець Шахтар

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