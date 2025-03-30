Дубль Цурікова допоміг Колосу розгромити Зорю в 22 турі УПЛ

Сьогодні, 30 березня, відбувся матч 22 туру Української Прем'єр-ліги сезону-2024/25 між Зорею та Колосом.

Луганський клуб зазнав розгромної поразки з рахунком 0:3.

На 6 хвилині Павло Оріховський зі штрафного пробив у руки Данилу Сапутіну. Це, можливо, був ключовий епізод гри. І справа не в самому ударі. Цей штрафний стався через порушення словенця Жана Трантеля, за яке він отримав жовту картку.

Через 33 хвилини, коли рахунок ще був 0:0, 25-річний захисник отримав ще один "гірчичник" і залишив свою команду в меншості.

Футболісти Колоса зрозуміли, що це чудовий шанс перервати свою невтішну серію – після зимової паузи вони програли всі 4 поєдинки.

Ще до перерви колектив Руслана Костишина зумів реалізувати більшість. Досвідчений Андрій Цуріков відгукнувся на навіс від Володимира Велетня, головою переправивши м'яч у сітку воріт.

На початку другого Цуріков оформив дубль. Албанець Арінальдо Ррапай проривався по флангу, але захисник зумів вибити м'яч. "Круглий" опинився в ногах у Цурікова, той зумів його обробити та потужно пробив прямо під поперечину.

Трохи згодом забив Оріховський. Хавбеку вдався чудовий удар у дальню "дев'ятку".

Голів у матчі могло бути більше: на 74 хвилині Зорю врятувала стійка після удару від Болівара, а через 6 хвилин у поперечину влучив Ррапай.

Футбол – УПЛ-2024/25

22 тур, 30 березня

Зоря – Колос 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – Цуріков (42), 0:2 – Цуріков (58), 0:3 – Оріховський (0:3)

Зоря: Сапутін, Джордан, Башич, Жуніор Рейс, Вантух (Ескінья, 85), Тронтель, Попара, Яцик (Дришлюк, 65), Мічін, Білоцерковець (Слюсар, 65), Будківський (Горбач, 72)

Колос: Пахолюк, Цуріков, В.Бондаренко, Бурда, Козік, Красничі, Оріховський (Теллес, 84), Ррапай (Демченко 88), Велетень, Ковталюк (Болівар, 60), Третьяков

Попередження: Тронтель (5) – Бондаренко (55), Козин (57), Оріховський (79)

Вилучення: Тронтель (38, 2 ЖК) - ...

Standings provided by Sofascore

Перемога дозволила Колосу піднятися на 12 місце. Тепер команда з Ковалівки має 21 бал. Зоря з 29 пунктами залишилася на 8 позиції.