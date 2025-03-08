Таблиця УПЛ: Динамо та Олександрія відірвалися від Шахтаря

Сьогодні, 8 березня, підійшов до свого завершення 20 тур Української Прем'єр-ліги. За його підсумками в турнірній таблиці відбулися певні зміни.

Динамо зуміло у напруженій грі вирвати перемогу над ЛНЗ та відірватися від Шахтаря, який втратив бали в матчі з Кривбасом. Також від "гірників" відірвалася Олександрія завдяки перемозі над Колосом.

Полісся за три тури після поновлення чемпіонату не лише наздогнало, але й обійшло Кривбас. Криворіжці програли два стартові поєдинки Вересу та Інгульцю, але зуміли зіграти внічию з Шахтарем.

В низу турнірної таблиці УПЛ продовжує перебувати Інгулець. Підопічні Василя Кобіна могли знову набрати бали, але скандальне вилучення та гол Руха на останніх секундах відібрав цю можливість.

Турнірна таблиця УПЛ (після 20 туру)

(1) Динамо (Київ) – 50 очок (2) Олександрія (Олександрія) – 44 (3) Шахтар (Донецьк) – 40 (5) Полісся (Житомир) – 34 (4) Кривбас (Кривий Ріг) – 32 (8) Зоря (Луганськ) – 28 (6) Карпати (Львів) – 28 (9) Рух (Львів) – 26 (7) Верес (Рівне) – 25 (11) Лівий берег (Київ) – 22 (10) ЛНЗ (Черкаси) – 22 (12) Колос (Ковалівка) – 18 (13) Оболонь (Київ) – 18 (14) Ворскла (Полтава) – 18 (15) Чорноморець (Одеса) – 15 (16) Інгулець (Петрове) – 12