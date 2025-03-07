Олександрія з голом Шепелєва здолала Колос у 20 турі УПЛ

Олександрія на виїзді обіграла ковалівський Колос у межах 20 туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0.

Єдиним голом у зустрічі відзначився Володимир Шепелєв на 42-й хвилині гри. Півзахисник пробив голкіпера з центру штрафного майданчика після прострілу Теді Цара. Для нього – цей м'яч став дебютним за Олександрію.

Надалі гості продовжували контролювати гру та довели зустріч до перемоги.

Чемпіонат України – УПЛ

20 тур, 7 березня

Колос – Олександрія 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – 42 Шепелєв

Олександрія з 44 балами в активі посідає другу сходинку в чемпіонаті, відставання від першого Динамо складає 6 пунктів. Колос з 18 очками залишився на 12-й позиції.

У наступному турі підопічні Руслана Ротаня приймуть Оболонь, ковалівці зустрінуться із ЛНЗ.

Нагадаємо, у першому матчі дня Лівий Берег з голом-красенем від Шастала переграв Верес