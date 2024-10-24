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Шахтар опустився на 29 місце у турнірній таблиці Ліги чемпіонів за підсумками 3 туру

Руслан Травкін — 24 жовтня, 00:50
Шахтар опустився на 29 місце у турнірній таблиці Ліги чемпіонів за підсумками 3 туру
Шахтар

Завершилися матчі третього раунду основного етапу Ліги чемпіонів-2024/2025. Донецький Шахтар на виїзді поступився лондонському Арсеналу.

"Гірники" розташувалися на 29 сходинці турнірній таблиці. Таке місце означає, що "помаранчево-чорні" не кваліфікуються на пряму до плейоф чи в стикові матчі.

Український клуб за три матчі набрав 1 очко. У першому турі команда Маріно Пушича зіграла внічию з Болоньєю, а у другому розгромно програла Аталанті.

У наступному раунді Шахтар зіграє проти швейцарського Янг Бойз. Гра відбудеться 6 листопада. Наступний суперник чемпіона України очок не набирав і має різницю голів 0:9.

Найцікавіші матчі цього тижня відбувалися між іспанськими та німецькими командами – в обох випадках тріумфаторами виходили представники Ла Ліги. Мадридський Реал зробив камбек проти Боруссії Дортмунд, а Барселона без особливих проблем перемогла Баварію.

Лідерами таблиці є англійські команди Астон Вілла та Ліверпуль, які набрали 9 очок із 9 можливих.

Астон Вілла Аталанта Атлетико Баварія Баєр Барселона Бенфіка Болонья Боруссія Дортмунд Брест Брюгге Динамо Загреб Жирона Зальцбург Інтер Ліверпуль Лілль Манчестер Сіті Мілан Монако ПСВ ПСЖ РБ Лейпциг Реал Мадрид Селтік Слован Спарта Спортинг Турнірна таблиця Феєнорд Црвена Звезда Шахтар Штутгарт Ювентус Янг Бойз Арсенал Лондон Штурм Грац Ліга чемпіонів-2024/25

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