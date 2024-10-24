Шахтар опустився на 29 місце у турнірній таблиці Ліги чемпіонів за підсумками 3 туру

Завершилися матчі третього раунду основного етапу Ліги чемпіонів-2024/2025. Донецький Шахтар на виїзді поступився лондонському Арсеналу.

"Гірники" розташувалися на 29 сходинці турнірній таблиці. Таке місце означає, що "помаранчево-чорні" не кваліфікуються на пряму до плейоф чи в стикові матчі.

Український клуб за три матчі набрав 1 очко. У першому турі команда Маріно Пушича зіграла внічию з Болоньєю, а у другому розгромно програла Аталанті.

У наступному раунді Шахтар зіграє проти швейцарського Янг Бойз. Гра відбудеться 6 листопада. Наступний суперник чемпіона України очок не набирав і має різницю голів 0:9.

Найцікавіші матчі цього тижня відбувалися між іспанськими та німецькими командами – в обох випадках тріумфаторами виходили представники Ла Ліги. Мадридський Реал зробив камбек проти Боруссії Дортмунд, а Барселона без особливих проблем перемогла Баварію.

Лідерами таблиці є англійські команди Астон Вілла та Ліверпуль, які набрали 9 очок із 9 можливих.