Турнірне становище Шахтаря після 4 турів Ліги чемпіонів

За підсумками чотирьох турів загального етапу Ліги чемпіонів донецький Шахтар розташувався на 21-му місці у турнірній таблиці .

У активі команди Арди Турана 4 очки. Протягом змагань український колектив зіграв унічию з нідерландським ПСВ (1:1), здобув перемогу над грецьким АЕКом (3:1), мінімально поступився міланському Інтеру (0:1) та зазнав поразки у нещодавньому матчі 4-го туру проти лісабонського Спортинга (0:1).

Лідером турнірної таблиці залишається французький Парі Сен-Жермен, який набрав максимальні 12 очок. Останнє ж, 36-те місце посідає братиславський Слован .

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Додамо, що згідно з регламентом турніру, команди, які посядуть місця з 1-го по 8-ме, виходять напряму до 1/8 фіналу.

Клуби, що фінішують з 9-го по 24-те місце, зіграють у 1/16 фіналу за право приєднатися до вісімки найкращих. Команди на 25–36 позиціях остаточно завершать виступи в єврокубках.

Наступний поєдинок Шахтар у найпрестижнішому єврокубковому турнірі проведе проти Фенербахче 25 листопада о 22:00 за київським часом.