Ексдиректор академії Шахтаря може продовжити кар'єру в структурі Динамо

Колишній директор академії донецького Шахтаря Іван Коцюба незабаром може змінити клуб та перейти до лав принципового суперника.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Кадрові зміни в академії "гірників" відбулися після повернення до клубу Патріка ван Леувена, який і перебрав на себе керівництво департаментом, яким до цього керував Коцюба.

Зазначається, що 54-річний фахівець допрацює рік як керівник відділу селекції в молодіжному секторі "гірників". Але з січня 2027 року, найімовірніше, стане головним скаутом Академії Динамо.

Нагадаємо, напередодні Шахтар поступився португальському Спортингу з рахунком 0:1 у 4-му турі Ліги чемпіонів, і в наступному турі зіграє проти турецького Фенербахче.