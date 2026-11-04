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Ексдиректор академії Шахтаря може продовжити кар'єру в структурі Динамо

Анастасія Бобро — 4 листопада 2026, 19:49
Ексдиректор академії Шахтаря може продовжити кар'єру в структурі Динамо
Іван Коцюба
ФК Шахтар Донецьк

Колишній директор академії донецького Шахтаря Іван Коцюба незабаром може змінити клуб та перейти до лав принципового суперника.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Кадрові зміни в академії "гірників" відбулися після повернення до клубу Патріка ван Леувена, який і перебрав на себе керівництво департаментом, яким до цього керував Коцюба.

Зазначається, що 54-річний фахівець допрацює рік як керівник відділу селекції в молодіжному секторі "гірників". Але з січня 2027 року, найімовірніше, стане головним скаутом Академії Динамо.

Нагадаємо, напередодні Шахтар поступився португальському Спортингу з рахунком 0:1 у 4-му турі Ліги чемпіонів, і в наступному турі зіграє проти турецького Фенербахче.

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