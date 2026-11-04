Ахметов: Шахтар прогресує з кожною грою

Президент донецького Шахтаря Рінат Ахметов оцінив виступ команди в матчі 4 туру Ліги чемпіонів проти Спортинга.

Слова Ахметова наводить пресслужба чемпіонів України.

"По-перше, я засмучений, і гадаю, ми всі засмучені. Команда грала дуже добре. Команда прогресує, на мій погляд, з кожною грою. У матчі з Інтером теж програли 0:1, хоча команда грала дуже добре. І зараз 0:1. Вони забили, ми не забили, але в нас теж були моменти.

Дуже шкода, але я хочу сказати, що можу зробити компліменти й Арді Турану, й усім гравцям – вони, як на мене, провели дуже хороший матч. Звісно, треба ще без емоцій переглянути запис гри. Але я впевнений, що хлопці провели дуже хороший матч і вони прогресують. Про що я говорив до початку цього турніру: Шахтар набиратиме форму з кожним матчем. Я гадаю, усі це бачили", – заявив президент клубу.