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Ахметов: Шахтар прогресує з кожною грою

Олег Дідух — 4 листопада 2026, 15:25
Ахметов: Шахтар прогресує з кожною грою
Рінат Ахметов
ФК Шахтар Донецьк

Президент донецького Шахтаря Рінат Ахметов оцінив виступ команди в матчі 4 туру Ліги чемпіонів проти Спортинга.

Слова Ахметова наводить пресслужба чемпіонів України.

"По-перше, я засмучений, і гадаю, ми всі засмучені. Команда грала дуже добре. Команда прогресує, на мій погляд, з кожною грою. У матчі з Інтером теж програли 0:1, хоча команда грала дуже добре. І зараз 0:1. Вони забили, ми не забили, але в нас теж були моменти.

Дуже шкода, але я хочу сказати, що можу зробити компліменти й Арді Турану, й усім гравцям – вони, як на мене, провели дуже хороший матч. Звісно, треба ще без емоцій переглянути запис гри. Але я впевнений, що хлопці провели дуже хороший матч і вони прогресують. Про що я говорив до початку цього турніру: Шахтар набиратиме форму з кожним матчем. Я гадаю, усі це бачили", – заявив президент клубу.

Нагадаємо, у вівторок, 3 листопада, Шахтар у 4 турі Ліги чемпіонів зазнав поразки 0:1 від Спортинга. Після 4 турів на рахунку команда Арди Турана 4 набраних очки.

Рінат Ахметов Ліга чемпіонів Шахтар Донецьк

Рінат Ахметов

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