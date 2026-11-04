З киянами в УПЛ буде значно складніше, ніж у кубковому матчі: Маркевич – про дербі Шахтаря з Динамо

Український тренер Мирон Маркевич не очікує розгромного результату у другому поспіль Класичному Шахтар – Динамо у 12-му турі УПЛ-2026/27.

Про майбутній поєдинок наставник висловився в інтерв'ю Sport-express.ua.

"Не буде просто Шахтарю з Динамо, "гірники" мають налаштовуватися на дуже серйозну гру. З киянами в УПЛ буде значно складніше, ніж у кубковому матчі. Погрому, на мою думку, не буде точно", – сказав 75-річний фахівець.

Нагадаємо, що 27 жовтня "гірники" розгромили киян, які з 30-ї хвилини грали у меншості після вилучення центрбека Тараса Михавка, в 1/8 фіналу Кубку України (3:0).

Після цього донеччани переграли в 11-му турі УПЛ київську Оболонь (2:0) та мінімально поступилися у 4-му турі основного етапу Ліги чемпіонів-2026/27 лісабонському Спортингу (0:1).

Дербі Шахтар – Динамо розпочнеться 8 листопада о 18:00 на "Арені Львів".

Додамо, що найближче Класичне стане 197-м в історії. Наразі перевагою за кількістю перемог володіє Динамо – 83 проти 65-ти звитяг у донецького колективу. Ще 48 ігор завершувалися нічиєю.