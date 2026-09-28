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Збірна України зіграла внічию з Грузією, Чорногорія дотиснула Вірменію у 2-му турі Ліги націй

Олександр Булава — 28 вересня 2026, 20:59
Збірна України зіграла внічию з Грузією, Чорногорія дотиснула Вірменію у 2-му турі Ліги націй
UEFA

У понеділок, 28 вересня, відбулася низка матчів 2-го туру Ліги націй УЄФА сезону-2026/27.

У стартовому поєдинку ігрового дня збірна України на виїзді зіграла внічию з Грузією. Поєдинок завершився з рахунком 0:0. 

У групі С Чорногорія на виїзді вирвала перемогу у Вірменії. Переможний гол на 89-й хвилині зустрічі забив Алекса Латкович. Водночас Латвія вдома зіграла внічию з Кіпром.

Ліга націй УЄФА
2-й тур, 28 вересня
Ліга А

21:45 Бельгія – Франція

21:45 Туреччина – Італія

Ліга B

Грузія – Україна 0:0

21:45 Північна Ірландія – Угорщина

21:45 Румунія – Боснія і Герцеговина

21:45 Швеція – Польща

Ліга C

Латвія – Кіпр 0:0

Вірменія – Чорногорія 2:3 (1:2)

Голи: 0:1 – 20 Пілоян (автогол), 1:1 – 34 Серобян, 1:2 – 38 Крстович, 2:2 – 65 Сперцян, 2:3 – 89 Латкович

Нагадаємо, напередодні Португалія без Роналду переграла Норвегію, а Німеччина несподівано поступилась Греції.

Ліга націй УЄФА

Ліга націй УЄФА

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