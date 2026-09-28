Хочу обійняти Київ та всю Україну: Мальдера відреагував на російські обстріли

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера емоційно відреагував на масований обстріл Росією Києва, який триває від початку доби.

Про це він сказав у коментарі MEGOGO.

"Перед тим, як говорити про матч, я б хотів обійняти Київ та столицю України, яка була бомбардована країною-терористом Росією. Ми зараз разом з людьми, які залишаються в Україні та Києві", – сказав тренер.

Мальдера також оцінив результат зустрічі з Грузією (0:0) у 2 турі Ліги націй УЄФА, пояснивши 10 змін у стартовому складі у порівнянні з матчем проти Угорщини (1:0).

"Було доволі складно змінити багато гравців, їх поставити разом та створити команду. Команда суперника нас поважала і вони опускались доволі низько, і тому потрібно було грати дуже чисто. Команда проявила свій характер, боролося на полі. Я хочу сконцентруватися на позитивних моментах у цій грі. Я не ділю гравців на основних і запасних. Ми одна єдина команда. Я вважаю, що я повинен був розглянути інших гравців та дати їм можливість зіграти. Вони мені дали дуже важливі відповіді на мої запитання. Я задоволений гравцями, які сьогодні грали", – підсумував Мальдера.

Після двох матчів Україна має 4 очки у таблиці Ліги націй та є проміжним лідером групи. У наступному поєдинку українці прийматимуть Північну Ірландію, а грузини зіграють з Угорщиною. Обидві зустрічі заплановані на 2 жовтня.