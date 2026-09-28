Неймовірний день для мене: Хлань – про дебют за збірну України

Дебютант збірної України Максим Хлань оцінив результат матчу з Грузією (0:0) у 2 турі Ліги націй.

Про це він сказав у коментарі MEGOGO.

"Неймовірний день для мене. Але враження двояке, тому що ми не виграли. Хоча я б сконцентрувався на своєму дебюті, щоб залишитися більш веселим. Як всі знають, ми намагаємось виграти кожну гру. Але ми намагались, старались, бились до кінця. Грузія добре оборонялась, тому ми можемо бути щасливі. Тому рухаємось далі", – сказав гравець.

Також хавбек розповів, як дізнався про свій дебют у складі "синьо-жовтих".

"Після гри з Угорщиною тренер мене покликав і сказав: "Будеш грати наступний матч". Я вже два дні готувався морально й фізично, це дуже важливий момент для мене. Тому дякую команді, дякую моїй родині, що мене підтримали. Ще раз хочу зазначити, що я дуже щасливий, але також з іншого боку дуже прикро, що не вдалося виграти. Які задачі поставив тренер? Здебільшого тактичні деталі, як саме я повинен діяти на полі. Не хотілося б усе розкривати, але він сказав грати у свій звичний футбол, демонструвати свої найсильніші сторони й, безперечно, дотримуватися тактичної дисципліни", – підсумував Хлань.

Нагадаємо, хавбек вийшов у стартовому складі. Він провів на полі 65 хвилин, після чого поступився місцем Миколі Шапаренку.

Раніше Хлань виступав за молодіжні збірні України та олімпійську команду. Він був у заявці на футбольний турнір Ігор-2024 у Парижі. Протягом 2024 року півзахисник провів 10 матчів і забив три голи за олімпійську збірну.

На клубному рівні Хлань грає в Польщі: після Лехії Гданськ він у серпні 2025 року перейшов до Гурніка Забже. Напередодні повідомлялося, що півзахисник потрапив у сферу інтересів кількох європейських клубів.