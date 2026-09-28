Хлань дебютував за національну збірну України

Півзахисник Гурніка Забже Максим Хлань вперше зіграв за головну команду збірної України.

Дебют припав на виїзний матч Ліги націй проти Грузії, який завершився без голів.

Хлань вийшов у стартовому складі. Він провів на полі 65 хвилин, після чого поступився місцем Миколі Шапаренку.

Максим отримав дебютний виклик на вересневий збір команди Андреа Мальдери. У першій грі Ліги націй проти Угорщини (1:0) він залишився в запасі, а в Грузії тренер довірив йому місце з перших хвилин.

Раніше Хлань виступав за молодіжні збірні України та олімпійську команду. Він був у заявці на футбольний турнір Ігор-2024 у Парижі. Протягом 2024 року півзахисник провів 10 матчів і забив три голи за олімпійську збірну.

На клубному рівні Хлань грає в Польщі: після Лехії Гданськ він у серпні 2025 року перейшов до Гурніка Забже. Напередодні повідомлялося, що півзахисник потрапив у сферу інтересів кількох європейських клубів.