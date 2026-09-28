Загалом ми були кращими: тренер Грузії оцінив нічию з Україною

Головний тренер збірної Грузії Рамаз Сванадзе прокоментував підсумок матчу другого туру Ліги націй проти України (0:0), зазначивши, що його команда хотіла перемогти й добре провела перший тайм, але в другому відчула втому.

Його слова наводить Crystalsport.ge.

"Загалом ми були кращими. Звісно, могли ризикнути, але потрібно було враховувати багато чинників, передусім втому", – сказав Сванадзе.

Тренер залишився задоволений грою в обороні. Він зазначив, що Україна рідко наближалася до штрафного майданчика Грузії, хоча грати проти суперника такого рівня непросто.

На думку Сванадзе, команда показала чимало позитивного попри те, що перед матчем провела під його керівництвом лише одне тренування та кілька теоретичних занять.

Сванадзе також пояснив заміну Жоржа Мікаутадзе на Гіоргі Квернадзе: він хотів, щоб команда швидше переходила на половину поля суперника. Якби Грузія більше володіла м'ячем і вела позиційні атаки, тренер, за його словами, випустив би Буду Зівзівадзе.

Матч з Україною став першим для Сванадзе на чолі національної збірної Грузії.

Раніше результат матчу прокоментував і наставник збірної України Андреа Мальдера.