Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Загалом ми були кращими: тренер Грузії оцінив нічию з Україною

Олексій Мурзак — 28 вересня 2026, 23:12
Загалом ми були кращими: тренер Грузії оцінив нічию з Україною
Рамаз Сванадзе
crystalsport.ge

Головний тренер збірної Грузії Рамаз Сванадзе прокоментував підсумок матчу другого туру Ліги націй проти України (0:0), зазначивши, що його команда хотіла перемогти й добре провела перший тайм, але в другому відчула втому.

Його слова наводить Crystalsport.ge.

"Загалом ми були кращими. Звісно, могли ризикнути, але потрібно було враховувати багато чинників, передусім втому", – сказав Сванадзе.

Тренер залишився задоволений грою в обороні. Він зазначив, що Україна рідко наближалася до штрафного майданчика Грузії, хоча грати проти суперника такого рівня непросто.

На думку Сванадзе, команда показала чимало позитивного попри те, що перед матчем провела під його керівництвом лише одне тренування та кілька теоретичних занять.

Сванадзе також пояснив заміну Жоржа Мікаутадзе на Гіоргі Квернадзе: він хотів, щоб команда швидше переходила на половину поля суперника. Якби Грузія більше володіла м'ячем і вела позиційні атаки, тренер, за його словами, випустив би Буду Зівзівадзе.

Матч з Україною став першим для Сванадзе на чолі національної збірної Грузії.

Раніше результат матчу прокоментував і наставник збірної України Андреа Мальдера

Збірна України з футболу Ліга націй УЄФА Збірна Грузії з футболу

Збірна Грузії з футболу

Збірна України експериментальним складом зіграла внічию з Грузією у 2-му турі Ліги націй
Грузія – Україна 0:0. Як минув матч Ліги націй
10 змін від Мальдери: cтав відомий стартовий склад збірної України на матч проти Грузії у 2-му турі Ліги націй
Нас це влаштовує: Федорчук зробив прогноз на матч Ліги націй Грузія – Україна
Грузія – Україна: коли та де дивитися матч 2-го туру Ліги націй

Останні новини