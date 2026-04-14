Туран – про складну логістику Шахтаря: Це справді непросто

Головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран висловився про складну логістику команди, яка розривається між матчами в Україні та єврокубковими поєдинками, які грає за кордоном.

Його цитує сайт "гірників".

Турецький фахівець додав, що окрім цього колектив зіштовхнувся з кадровими втратами через різного характеру ушкодження.

"Це справді непросто, тому я намагаюся доносити свої ідеї до гравців через відверте спілкування – насамперед, як друг, який їх розуміє, і водночас як тренер, який може надихнути своїм словом. Безумовно, нам важко", – сказав Туран.

Водночас наставник донеччан пригадав у своєму коментарі українських дітей, які прокидаються під ворожими обстрілами. Туран запевнив, що команда добре пам'ятає, для кого грає та яку мету переслідує.

"Ми чітко розуміємо, заради чого виходимо на поле. Як я вже зазначав раніше, можливо, у майбутньому варто провести певну ментальну роботу разом із представниками Української асоціації футболу, адже Динамо, Олександрія та інші клуби, які виступали у єврокубках, добре знають, наскільки це складний процес. Ми вже дев'ять місяців разом, від мого першого дня в клубі й до сьогодні, тож на цьому етапі сезону не може бути жодних виправдань невдалим результатам. Зараз ми, стиснувши зуби, продовжуємо боротися за наші мрії", – заявив коуч "гірників".

Він переконаний, що його підопічним до снаги досягти омріяних цілей та створити щось, що увійде в історію.

Також Туран прокоментував присутність президента клубу Ріната Ахметова на перший чвертьфінальний матч Ліги конференцій проти АЗ. Та гра закінчилась розгромною перемогою донеччан 3:0, а голкіпер Шахтаря Дмитро Різник назвав приїзд власника "ковтком свіжого повітря".

"Це стало додатковим моральним стимулом для гравців. Людина такого масштабу, яка зробила так багато для клубу, України та українських людей, безумовно, надихає. Та емоція й атмосфера, яку він привніс своєю появою в роздягальні, лише підсилили настрій команди, яка й без того максимально мотивована боротися за свою країну та її честь на євроарені", – підсумував турецький фахівець.

Відзначимо, що 13 квітня Шахтар розписав бойову нічию 2:2 із черкаським ЛНЗ. Це була битва двох лідерів турнірної таблиці УПЛ, де команда Віталія Пономарьова зберегла перше місце, а "гірники" йдуть другими. В обох колективів по 51 набраному балу.

Раніше головний тренер донецького клубу прокоментував мирову з принциповим суперником у 23 турі УПЛ.

Вже 16 квітня донеччани зіграють матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги конференцій проти АЗ у Алкмарі. Початок – о 19:45 (за київським часом).